Выяснилось, почему самолет Трампа вернулся в США после вылета в Давос

"Борт номер один", как официально именуют самолет президента США Дональда Трампа, после отправки в Давос внезапно вернулся на военную базу Эндрюс. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

Как пояснили в администрации американского лидера, после взлета экипаж воздушного судна обнаружил технические неполадки. В Белом доме подчеркнули, что речь шла про "незначительную электрическую неисправность".

По возвращении самолета на базу Эндрюс президенту Соединенных Штатов и сопровождающим его лицам предоставили другой борт, на котором политики отправились в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, цитирует сообщение Белого дома РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил "Большой семерке" (G7) собраться по завершении экономического форума в Давосе, а также "пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей". После этого мероприятия французский лидер пригласит американского коллегу отужинать.

Тем временем специальный посланник российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев уже встретился в Давосе с американской делегацией. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф объявил, что переговоры были очень позитивными, а Дмитриев подчеркнул, что все больше и больше людей осознают правильность позиции России.