Производство о выселении Долиной исчезло из базы приставов

Исполнительное производство о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках окончено.

Дело исчезло из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

В августе 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой аферы. Под влиянием телефонных мошенников она продала свою квартиру стоимостью 112 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье.

В сентябре 2025 года Мосгорсуд вернул певице роскошную квартиру. Лурье лишилась и денег, и жилья. С решением суда она не согласилась и обратилась в кассацию. 25 декабря Мосгорсуд постановил немедленно выселить артистку из квартиры.

Долина почти месяц не могла съехать из Хамовников. Лишь в понедельник, 19 января, представители Долиной наконец-то вручили ключи законной владелице.