Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению.

45-летний Тэцуе Ямагами признал свою вину, сообщает японский телеканал NHK.

Ранее защита убийцы просила 20 лет тюрьмы, акцентируя внимание на том, что фоном и косвенным мотивом убийства было трудное детство обвиняемого из-за религиозной организации "Церковь объединения".

Прокуратура настаивала на пожизненном заключении. Обвинение сочло доводы защиты нелогичными, поскольку человек в 41 год должен трезво оценивать ситуацию и поступки.

8 июля 2022 года бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами дважды выстрелил в главу японского кабмина Синдзо Абэ во время его выступления на предвыборном митинге в городе Нара. 67-летний политик умер в больнице от полученных ранений.

Стрелявший не пытался скрыться, его сразу же задержали сотрудники безопасности. На допросе он завил, что застрелил Абэ из-за его якобы связей с религиозной организацией "Церковь объединения". По его словам, мать отнесла в это объединение около 100 миллионов иен (примерно 740 тысяч долларов), что привело к банкротству семьи и лишило детей средств к существованию.