Вот как Волочкова выглядела на своем юбилее: Кушанашвили переживает за нее

Накануне, 20 января, свой день рождения отметила Анастасия Волочкова. Скандально известной балерине исполнилось 50 лет. Юбилей артистка отметила на сцене. Именинница закатила грандиозное шоу, на котором отметились ее друзья артисты.

Для праздника Волочкова выбрала несколько ярких образов, примерила разные наряды. Например, общалась с журналистами она в белом платье с эффектным сценическим макияжем, который подчеркнул ее зеленые глаза. А на сцене перед зрителями Анастасия щеголяла уже в красном наряде.

Загар выгодно оттенил красоту балерины, однако в Сети комментаторы высказали мнение, что белый наряд и обилие косметики лишь подчеркнули морщины 50-летней именинницы. Другие, наоборот, похвалили Волочкову за смелость стареть естественно, что большая редкость в шоу-бизнесе.

А вот шоумен Отар Кушанашвили признался, что переживает за Анастасию Волочкову. "Люди редко выдерживают такой пресс давления. Самая главная проблема для Насти — сохранить ценность натуры. Она слишком много отвлекается на долб*****. Она все время хочет доказать, что ее жизнь самая яркая, насыщенная… Я, как любящий ее человек, говорю: "Перестань отвлекаться на общение с социумом, который тебя не принимает, сосредоточься на себе". Я очень переживаю за нее, она же была очень одаренной, сверходаренной! И что потом произошло?! Вот это неправильно выбранная стезя!" - заявил Кушанашвили "Звездачу".

