Захарова оценила предложение президента Финляндии сходить в сауну с Трампом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова саркастично прокомментировала предложение президента Финляндии Александра Стубба сходить в сауну вместе с американским коллегой Дональдом Трампом ради решения проблемы Гренландии.

Финский лидер заявил, что время от времени принимает рабочие решения после того, как хорошо попарится в сауне, поскольку является "финном до мозга костей" и использует этот элемент национальной культуры, чтобы "найти решение". Стубб предложил Трампу последовать его примеру.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, новости с форума в Давосе напоминают даже не театр абсурда, а "международный театральный фестиваль абсурдистики", в котором ей больше всего понравилась идея Стубба.

Чиновница заявила, что стоя аплодирует "западной трактовке прав человека и либеральных ценностей".

Высказался про неожиданную идею президента Финляндии и глафа РФПИ, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул в соцсетях, что "примитивные подходы Стубба (гольф, сауна, переговорные "отравленные пилюли") не работают. Работают стратегическое мышление, партнёрства и фокус на мире".