Опозорившаяся Лариса Долина хорошо устроилась после возвращения в Россию

Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В итоге Верховный суд постановил, что артистка больше не является собственницей квартиры. Знаменитая исполнительница должна была еще до Нового года освободить жилье. Но вместо того, чтобы передать ключи новой владелице квартиры, Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой улетела на элитный курорт.

19 января певицу принудительно выселили из квартиры в Хамовниках. Сама артистка, к слову, была об этом извещена.

Накануне, 20 января, Лариса Долина уже вернулась в Россию и приступила к работе. Известная исполнительница приняла участие в записи концерта "Своя колея". Журналисты поинтересовались у артистки, как она устроилась после возвращения в страну. "Хорошо устроилась", - коротко ответила Долина 112.

Как напоминает "Звездец какой-то", в распоряжении народной артистки есть загородный особняк в Подмосковье. Дом площадью около 350 квадратных метров расположен в поселке примерно в 45 километрах от МКАД. Трехэтажный коттедж Ларисы Долиной стоит у водоема на участке в 20 соток.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>