Премьер Гренландии приказал готовиться к военному вторжению США

Властям и населению Гренландии предписано начать подготовку к возможному американскому военному вторжению. Соответствующее официальное распоряжение отдал премьер-министр датской автономии Йенс-Фредерик Нильсен.

Как заявил политик, "военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя". Он призвал готовиться к худшему сценарию. В частности, рекомендуется иметь дома запас продовольствия и предметов первой необходимости минимум на пять дней.

Для помощи населению в подготовке к вероятному вторжению армии Соединенных Штатов Нильсен приказал сформировать специальную рабочую группу, сообщает "Интерфакс".

Европейские страны выражают готовность помочь Дании отстоять свой остров от притязаний США. В канцелярии французского лидера рассказали, что Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии и готова в них участвовать.

В то же время Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, принимающего участие на форуме в Давосе, сообщает, что Европа может согласиться отдать Гренландию, чтобы угодить Соединенным Штатам. По словам источника, многие в Европе согласны с тем, что "сложившемуся после Второй мировой войны порядку пришел конец" и что захват Трампом территорий изменит мировую политику.