Гидрометцентр назвал продолжительность морозов в Москве

Морозы до минус 20 градусов продержатся в Москве до середины следующей недели. Об этом рассказал в среду, 21 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Говоря о продолжительности новой морозной волны, эксперт отметил, что "ответить так четко и ясно — это довольно сложно". Однако предварительные прогнозы говорят, что с 28 января температура начнет повышаться, потому что давление будет падать.

Однако до того времени предстоит пережить ощутимые морозы. Так, в Москве и Подмосковье столбики термометров могут снизиться до минус 25 градусов по ночам и до 15-20 градусов днем, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Вильфанд скептически высказался о прогнозах коллег, обещавших столичному регионе лютые морозы с 22 января. Эксперт заявил, что вся первая половина недели будет умеренно теплой, а с четверга подморозит до 10-12 градусов ниже нуля.

При этом в некоторых субъектах Российской Федерации в азиатской и европейской частях страны столбики термометров опустились ниже 40-50 градусов мороза. Это ниже климатической нормы.