В зоне спецоперации российские войска прорвали оборону неонацистов у села Новое Шахово на пути к городу Доброполье. Там расположен протяжённый укрепрайон. Группировку противника отрезают от снабжения, идут штурмы с востока и севера. Две крупные ротации ВСУ сорваны на Харьковском и Херсонском направлениях. А на Запорожском расчёты тяжёлых огнемётных систем "Солцепёк" и авиация уничтожили фортификации врага и колонну бронетехники.

Провести ротацию подразделений на правом берегу Днепра в Херсонской области командование ВСУ намеревалось под покровом ночи. Но все передвижения наши операторы разведывательного беспилотника хорошо видели через тепловизионный объектив. А дальше наступил черед боевой работы артиллерии.

Пункт временной дислокации противника уничтожил расчет орудия Д - 30 группировки "Днепр". В Запорожской области украинские боевики оборудовали позиции в лесополосах. К обороне готовились тщательно, но не помогли ни маскировка, ни глубокие, хорошо защищенные укрытия, когда по ним термобарическими боеприпасами ударила наша тяжелая огнеметная система "Солнцепек". Уничтожение укреплений противника позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперед. В воздухе действия штурмовиков прикрывали расчеты ЗРК "Тор - МУ" - отразили налет вражеских дронов.

Сегодня - День инженерных войск. Во время боевых действий от их работы зависят успех наступательных операция и безопасность мирного населений. Эту инженерную разведку освобожденных районов ДНР проводят саперы группировки "Центр". Обнаруженные мины обычно уничтожают накладным зарядом. А когда извлечь боеприпас невозможно, а таких случаев все больше, используют беспилотники.

Проводник служебных собак с позывным "Маугли" рассказывает, что со своей бельгийской овчаркой Летицией работал в аэропорту, но затем решил заключить контракт и теперь служит в 25 гвардейской инженерной бригаде группировки "Запад".

Сейчас на их счету уже сотни обезвреженных взрывных устройств и опасная, но очень нужная работа продолжается ежедневно.