Помощь Украине отошла на второй план на форуме в Давосе

Стала известна причина, которая помешала одобрению плана финансовой помощи Украине в размере 800 миллиардов долларов. Его должны были принять на Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе. По данным издания "Файненшел Таймс", подписание соглашения было сорвано из-за споров между США и Европой. Камнем преткновения стала ситуация вокруг Гренландии и идеи создания "Совета мира" по Газе, предложенной президентом Дональдом Трампом. Впрочем, разногласия со Старым Светом, американского лидера не очень-то и волнуют.

Подробнее – в репортаже