В Испании вновь произошла железнодорожная катастрофа

В Испании - вторая за несколько дней крупная железнодорожная катастрофа. На этот раз в Каталонии. На пути упала подпорная стена, и в нее врезался пригородный поезд.

Машинист погиб. Четыре человека - в критическом состоянии. Общее число пострадавших, по некоторым данным, может доходить до 37. Большинство ехали в первом вагоне.

Накануне в королевстве начался траур по жертвам предыдущей трагедии, которая произошла в воскресенье. Тогда высокоскоростной состав сошел с рельсов, вылетел на соседний путь и столкнулся с другим поездом. Спасатели извлекли из покореженных вагонов еще несколько тел. Таким образом, в списке погибших уже 42 человека. И это, возможно, не окончательная цифра. Разбор конструкций продолжается.