Волны высотой в дом: шторм "Гарри" обрушился на Сицилию

Волны высотой в три этажа и высший уровень погодной опасности. Шторм "Гарри" обрушился на Сицилию. Он принес проливные дожди и ураганный ветер. Побережье затоплено. Рыбаки лишились имущества. Небольшие суда полностью ушли под воду.

В глубине острова ситуация не лучше. По улицам теперь не пройти. Бурные потоки сносят мебель ресторанов и кафе. Прервано транспортное сообщение. Закрыты школы и госучреждения.

Жителей просят не покидать свои дома. В нескольких районах объявлена эвакуация. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности и получают десятки звонков с просьбами о помощи.