Собянин объявил о начале набора резидентов для креативного кластера "Сколково"

В Москве начался приём заявок от компаний, желающих стать резидентами Креативного кластера "Сколково". Это будущий центр притяжения талантливых специалистов, которые занимаются созданием контента и медиатехнологий.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, среди представленных направлений: виртуальное производство и 3D-моделирование, цифровые двойники и аватары, иммерсивные технологии и метавселенные.

Также приглашают поставщиков оборудования и программного обеспечения. При отборе будут оцениваться опыт создания инновационных решений, запатентованные разработки в сфере медиатехнологий и конкурентные преимущества продукта.

Будущие резиденты получат доступ к отраслевой инфраструктуре, а также комплексную поддержку, в том числе льготную аренду и помощь в продвижении.