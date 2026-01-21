Поиски семьи Усольцевых: появились новые детали расследования

Следственные органы Красноярского края еще одну версию пропажи семьи Усольцевых.

Сергей Усольцев не состоял в какой-либо секте, о чем в последнее время пишут СМИ. В СКР опровергли эту версию.

"Семья Усольцевых не была членами секты, поскольку в ходе расследования уголовного дела не было получено никаких сведений, подтверждающих данное обстоятельство", - передает источник РИА Новости.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали 28 сентября. Они вышли в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. На данный момент приоритетной является версия о несчастном случае.