На полигонах Южного военного округа обучают контрактников Минобороны

Встать на защиту Родины, освоить военную профессию и получить ценные навыки. В российских регионах активно готовят добровольцев, подписавших контракт с Минобороны. Инструкторы из элитных подразделений обучают современной тактике, оказанию медпомощи, управлению дронами, а также вождению в условиях, максимально приближенным к боевым. Большая работа идёт на полигонах Южного военного округа.

Сугробы, гололед, грязь - этой технике любое препятствие ни по чем. За рулем - военнослужащие, заключившие первый контракт. Осваивают навыки экстремального вождения перед отправкой на СВО.

Боец с позывным Север - опытный водитель. Стаж больше 20 лет. Но за рулем багги впервые. Учебная трасса на полигоне ЮВО словно зона боевых действий. Участки грунтовых дорог с препятствиями. Проходимость и манёвренность выше, чем у любого автомобиля, без такой техники сегодня не обходится ни один штурм. На ней легко можно спрятаться в лесной полосе, заскочить в городскую застройку и уйти от беспилотника.

Военнослужащие отрабатывают различные сценарии - проникновение в тыл врага небольшими группами, фланговые маневры, доставка грузов, эвакуация раненых и прикрытие. Обучение проводят инструкторы, у которых за плечами опыт боевых действий в зоне СВО.

"Они должны уметь ездить на мотоциклах, на легковой технике. Также умение стрелять. Помимо того, что есть водитель, так и имеются стрелки. Мы их учим стрелять, объясняем, как правильно ездить, как уходить от беспилотников", - рассказал инструктор.

Среди контрактников – представители разных регионов. Причины у каждого свои, цель общая – защита интересов Родины.

"У меня в семье все военные поэтому я подписал контракт". "Я приехал с Краснодарского края для того, чтобы попасть в зону спецоперации. Мои друзья и родственники тоже находятся там, и я решил не остаться в стороне", - говорят контрактники.

Обучение на полигонах Южного военного округа длится две недели. Затем контрактники отправляются в зону СВО, где продолжают подготовку в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.