В Петербурге после реставрации открылся Концертный зал музыкального театра им. Шаляпина

Знаковое событие в культурной жизни Санкт - Петербурга. После масштабной реставрации в городе на Неве открылся Концертный зал музыкального театра имени Шаляпина. Работы заняли несколько лет, в ходе которых специалисты скрупулезно восстановили внешний вид и внутреннее убранство исторического здания бывшей Англиканской церкви. Помимо памятника архитектуры, российские мастера дали вторую жизнь и единственному сохранившемуся в стране английскому органу 19 века.

В танцевальных туфлях на тонкой подошве - чтобы лучше чувствовать педальную клавиатуру и случайно не задеть лишнее. За сорокалетнюю карьеру Даниэль Зарецкий прислушивался к десяткам органов. Французскому - в Нотр-Дам-де-Пари, немецкому - в Кельнском соборе. К английскому лишь однажды - в Вестминстерском аббатстве. Но этот - настоящее чудо, не имеющее аналогов в мире.

"Был привезен сюда в 1877 году, то есть ему уже почти 150 лет. Это уникальный, сохранившийся единственный со времен царской России английский орган в нашей стране. Их было несколько, но вот уцелел, сохранился только этот", - отметил Даниэль Зарецкий.

Бархатный голос, от которого пространство буквально вибрирует. "Сверкающе-огненное" звучание, писали об органе современники. Впервые за сто лет старинный инструмент снова солирует.

В начале 19 века англиканскую церковь перестраивали по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В конце того же столетия уже инженер Федор Болтенгаген вместо маленьких окон на центральном фасаде пробил большие проемы. Для них и заказали панно с изображениями почитаемых в Британии святых. Сейчас это единственный в России образец английского витражного искусства. Сохранили чудом - как и всю внутреннюю отделку.

"Было очень много протечек. Стена, за которой орган находится, покосилась. Орган чуть не упал. Потолок провисал на метр. Но роспись на потолке, это реставрационные работы, но это подлинно. Эти бронзовые люстры, это русская работа конца 19 века", - пояснила Юлия Стрижак, директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина.

Здесь всё подлинное: римская мозаика, мраморные колонны и затейливая роспись, отсылающая к образам райского сада. Реставрировали бывшую церковь 10 лет. Теперь это концертный зал музыкального театра имени Федора Шаляпина. Во время первых же репетиций - ахнули. Акустика идеальная.

"Мы все знаем, что в церкви есть такая особенная акустика, звучащая акустика, иногда даже слишком звучащая акустика. Здесь это, можно сказать, что это компромисс хороший, то есть зал звучит хорошо, но не сильно гудит", - отметил Фабио Мастранджело, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина.

Здесь не услышат композиторов Малера и Брукнера - для большого симфонического оркестра просто нет места. Но будет звучать Моцарт и Бетховен. Открытие зала ждали мировые звезды органной музыки.

"У нас особые будут концерты органные, прямо будет даже инаугурация органа, и несколько органистов будут целый день исполнять органные произведения или произведения, написанные для органа", - отметила Юлия Стрижак.

А еще джаз и блюз. И камерные концерты при свечах - они сейчас собирают полные залы молодых ценителей прекрасного. Для комфорта артистов в новом концертном зале - уютные гримерные. А для зрителей - фойе. С камином. Во время реставрации под толстым слоем старой краски обнаружили мрамор цвета слоновой кости. Всё аккуратно расчистили и теперь это тоже украшение культурного пространства.