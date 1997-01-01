Жена Газманова сообщила о свадьбе: "Мне хотелось почувствовать себя женщиной, а не только мамой"

С 1997 года Олег Газманов счастлив в отношениях с Мариной Муравьевой. Поженились они лишь в 2003 году. Тогда же на свет родилась их дочь Марианна.

Олег и Марина Газмановы считаются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Пока популярный исполнитель продолжает писать песни, выступать, гастролировать, сниматься на телевидении, его семейный очаг хранит супруга Марина.

Сейчас пара отдыхает на Мальдивах. В своем официальном телеграм-канале жена Олега Газманова сообщила, как именно на этих райских островах много лет назад они устроили вторую свадьбу. Причем, подчеркнула Марина, она совсем не была похожа на первую.

"В ней не было волнения, ожиданий и юношеской романтики. Зато было понимание. Мы уже знали друг друга настоящими. С усталостью, характерами, привычками, ответственностью, детьми и общими годами за плечами. Это было скорее подтверждение наших чувств. Да, мы все еще выбираем друг друга. Уже не из восторга, а из доверия. Не из мечты, а из опыта. Мне хотелось снова почувствовать себя женщиной рядом с мужчиной, а не только мамой, хозяйкой, взрослой, которая все держит под контролем. Хотелось остановиться и посмотреть друг на друга без спешки", - рассказала Марина.

Она отметила, что вторая свадьба прошла без гостей и без суеты. Марина объяснила, что им с Олегом захотелось снова пережить то чувство, с которого все начиналось. Причем, подчеркнула она, не ради свадьбы как события и не ради красивых фотографий, а ради себя.

