Почему Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака: чувствовал себя хозяином и ограничивал в общении

Михаил Галустян и Виктория Штефанец. Звезда Клуба весёлых и находчивых: Яркая история любви и неожиданный развод спустя почти 20 лет брака.

Студентка Вика отдыхала с подругами в краснодарском ночном клубе. Кавээнщика-балагура девушка узнала сразу. Завязалась первая беседа. Галустян взял у Виктории номер телефона.

Сначала пара общалась на расстоянии: Вика жила в Краснодаре, Миша – в Сочи. Через несколько месяцев после знакомства Галустян попал в аварию и сломал ноги. Штефанец сорвалась к избраннику – спасать и ухаживать. После выздоровления комедиант навестил Вику в её родном городе.

В 2007 году пара узаконила отношения. Виктория рассказывала: сама сделала предложение, потому что впереди маячила красивая дата. Михаил согласился. В 2010-м у пары родилась дочь Эстелла, ещё через два года – Элина.

Галустян с самого начала обозначил, кто в доме хозяин. Артист рассказывал в интервью, что запретил Вике, например, общаться с незамужними подругами, а потом и вовсе стал контролировать круг общения жены. Работать хранительнице очага тоже не следовало. Штефанец, по её признанию, оценивала это как заботу.

Виктория делилась, секрет долгих отношений – поддерживать друг друга во всём, даже если есть несогласия. Михаил 18 лет строил карьеру, супруга растила дочерей. Но в апреле 2025-го пара приняла решение о разводе. Галустян заверил, что расстались без обид и претензий.

После того как Галустян рассказал о расставании с женой публично, сплетники бросились искать причину. Обнаружили в соцсетях визажистку Михаила, которая на тот момент была на втором месяце беременности. Ребёнка сразу приписали комедианту. Михаил слухи опроверг. На сегодняшний день артист свободен. Виктория поиском нового спутника тоже не озадачена. После развода экс-супруги остались в тёплых отношениях – поздравляют друг друга с праздниками и дают повод надеяться на воссоединение.

