Покорила сердца миллионов и подиум: как сейчас живет звезда фильма "Любовь и голуби" Лада Сизоненко

Когда она плакала в кадре – слёзы утирала вся страна. В кинокартине "Любовь и голуби" 13-летняя Лада Сизоненко не играла, роль Оли Кузякиной она прожила. В том числе благодаря своему таланту, в театральном девочка не училась, а у зрителя сложилось ощущение, что актёры вовсе не актеры, но обычная семья – с простыми радостями и горестями.

Премьера имела оглушительный успех. Реплики моментально стали крылатыми, а герои – по-настоящему народными. Ладу Сизоненко после выхода ленты узнавали повсюду, а две косички и веснушки превратились в её визитную карточку.

Восторг по поводу фильма не утихал. У Лады появился шанс построить звёздную карьеру. И предложения были. Юную актрису позвали в ленту "Авария – дочь мента", причём не в массовку, а на главную роль! Но сценарий, богатый на откровенные эпизоды, не пришёлся по душе Сизоненко. От участия в проекте она отказалась.

К 18 годам девушка вышла замуж, родила сына. Семейные заботы на время затмили актёрские амбиции. А после Лада стала моделью, благо рост – 180 сантиметров – позволял. Красотка работала на подиумах, сотрудничала с дизайнерами, в том числе с Валентином Юдашкиным, участвовала в показах и рекламе. В общей сложности этой сфере она отдала почти девять лет.

Сегодня Ладе 55 лет, она ведёт размеренную жизнь: работает воспитателем в детской студии, растит младшего сына, старший уже давно – глава собственной семьи. О былой славе актриса не вспоминает, хотя её до сих пор приглашают в ток‑шоу и документальные проекты.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>