Гостья из будущего: как сложилась судьба Натальи Гусевой, и почему она больше не снималась в кино

Как Наталья Гусева получила роль Алисы Селезневой? Почему она больше не снималась в кино? И как живёт сейчас? Подробности — в материале "ТВ Центра".

В 1985 году на экраны вышел пятисерийный фильм "Гостья из будущего". Алису Селезнёву сыграла 12-летняя школьница Наташа Гусева. Все советские девчонки мечтали быть похожей на героиню, а мальчишки отправляли актрисе письма с признаниями в любви. Успех был случайным. Однажды в школу пришёл ассистент с киностудии Горького, искал детей с хорошей дикцией. Наташу отобрали, и она попала на съёмки короткометражки о правилах дорожного движения "Опасные пустяки".

Во время работы над этим фильмом Наташа попалась на глаза ассистенту режиссёра Павла Арсенова, который тогда искал актрису на главную роль в "Гостье из будущего". Школьницу привели на кастинг, и от волнения на вопрос, в каком году она родилась, ответила, что в 1862. В съёмочной группе пошутили, что Гусева – "гостья из прошлого". Девочка с выразительным взглядом приглянулась режиссёру, и он пригласил её стать Алисой. Наташа сказала "да"!

После съёмок многосерийного фильма и невероятной популярности артистки, она снялась ещё в картинах "Гонка века" и "Воля Вселенной". Но они не повторили триумфа "Гостьи из будущего". Даже продолжение истории про Алису в ленте "Лиловый шар" к успеху первой картины не приблизилось. А Гусева и не стремилась к этому. Она, как и Селезнёва, больше увлекалась наукой. После школы девушка поступила на факультет биотехнологии. На первом курсе приглашали сыграть главную роль в картине "Авария – дочь мента", но из-за откровенных сцен она отказалась.

Сейчас Наталье Гусевой 53. Она работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии, занималась системами диагностики инфекций. Экс-актриса живёт в счастливом браке со вторым супругом, воспитывает двух дочерей и сына. Наталья не раз признавалась: благодарна съёмкам в кино, этот опыт научил её терпению и стойкости.

