Двое мигрантов планировали теракт в отделе полиции в Уфе

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили двух граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершение террористического акта в Уфе. Об этом рассказали в среду, 21 января, в Центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что задержанные являлись членами запрещенной в России международной террористической организации. Готовясь совершить теракт в отделе полиции в Уфе, мужчины провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Другой участник группы задержан, проводятся следственные действия по статьям о покушении на теракт и участии в работе террористической организации.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали подозреваемого в подготовке диверсии. За поджог трансформаторной подстанции 22-летнему жителю Башкирии кураторы обещали заплатить 23 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый может провести за решеткой 20 лет.

Тем временем в Мариуполе задержали 17-летнего подростка за работу на украинскую военную разведку. Парень собирал сведения о местах расположения воинских частей Вооруженных сил России и передавал их через мессенджер Главному управлению разведки Минобороны Украины.