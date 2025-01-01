Депутаты предложили ввести новый самозапрет для россиян

В России может появиться самозапрет на платежи в компьютерных играх.

Депутаты Госдумы уже обсуждают эту инициативу, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Мера позволит уберечь подростков от необдуманных трат, а также защитить от противоправных действий мошенников.

За 10 месяцев 2025 года МВД зафиксировало порядка 1 000 преступлений против собственности в игровых онлайн-сообществах. "Совокупный ущерб от киберпреступлений только против детей превышает 850 миллионов рублей, добавил председатель Госдумы.

Ранее Госдума разрешила россиянам устанавливать самозапрет на участие в деятельности букмекерских контор, тотализаторов, казино, залов игровых автоматов. Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

С 1 марта 2025 года действует самозапрет на выдачу кредитов. Это очень востребованная среди россиян опция.