Европа испугалась бумеранга от России в ответ на попытки возобновить диалог

Европейские лидеры созрели для восстановления диалога с Россией, однако боятся, что в нынешних реалиях российская сторона откажется от общения.

Как отмечает хорватское интернет-издание Advance, "политическая температура в Европе меняется". Страны, которые прежде старательно продвигали жесткую позицию в отношении России, теперь все чаще говорят о необходимости прямых переговоров с российским руководством. Активнее всего среди европейских государств на диалоге с Москвой настаивают Франция, Германия и Италия.

Если прежде переговоры с российскими властями рассматривались как крайнее средство на случай резкого ухудшения ситуации вокруг Украины, когда "совсем прижмет", то теперь "вопрос уже не в том, стоит ли нам говорить с Россией, а в том, когда и при каких условиях".

Однако сменившие мнение европейцы боятся, что теперь Россия не пожелает возобновления диалога и, отвергнув попытки европейцев смягчить отношения, "бумерангом вернет стратегическое поражение Европе", пишет Advance.

Ранее глава германского кабмина Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и отметил, что взаимоотношения с ней нужно налаживать, восстанавливая баланс, "если воцарится мир, если будет гарантирована свобода, если нам удастся все это".

Президент Франции Эммануэль Макрон выражал надежду на возобновление диалога с российскими властями, а Елисейский дворец обещает составить конкретный план шагов в этом направлении уже в ближайшие дни. Однако в Еврокомиссии подчеркивали, что это не означает возобновления контактов между объединенной Европой и Москвой.