Садальский высказался о юбилее Волочковой: "Господи, как же грустно"

Накануне, 20 января, Анастасия Волочкова отметила круглую дату. Скандально известной балерине исполнилось 50 лет. По такому случаю артистка устроила праздничный концерт с участием друзей артистов.

О мероприятии в своем официальном телеграм-канале высказался актер Станислав Садальский. "Компания на юбилее подобралась соответствующая, Таня Тузова, Анна Калашникова, Отар Кушанашвили и друзья по застолью", - констатировал артист.

Он отметил, что самых близких людей - матери Тамары и единственной дочери Ариадны - на празднике балерины не было. "Печально, самые родные люди - дочь и мать заблокировали юбиляршу и прекратили с ней общение, но букет роз все-таки прислали!" - сообщил актер.

Станислав Садальский дал понять, что сожалеет о том, как отметила юбилей Анастасия Волочкова. "Господи, как же грустно", - заключил он, однако не уточнил, почему ему жаль балерину.

Сама Волочкова, впрочем, на мероприятии сияла от счастья. За вечер она сменила несколько нарядов и активно общалась с журналистами.

