Разногласия между Евросоюзом и США по поводу Гренландии воспрепятствовали принятию на Всемирном экономическом форуме в Давосе плана финансовой помощи Украине.

Как уточняет Financial Times, в повестке Давосского форума значилась презентация и согласование "Плана процветания Украины" на сумму 800 миллиардов долларов. Однако европейцы и американцы гораздо сильнее озабочены ситуацией вокруг Гренландии, чтобы вспоминать про киевский режим.

По словам одного из собеседников FT из числа информированных чиновников, "европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии и одновременно пытаться двигаться вперед по другим связанным с Трампом вопросам, таким как Украина".

Другой источник издания подтвердил, что скандал вокруг Гренландии "затмил" внимание к Украине, "настроение изменилось". Однако план помощи Украине "не снят с повестки навсегда и все еще может быть подписан позже".

Ранее отмечалось, что раскол между США и Европой скажется на возможностях поддержки Украины. Именно помощь киевскому режиму в пику России была причиной сдержанности, которую до сих пор европейцы старались проявлять в отношении Трампа с его амбициями. Однако притязания США на Гренландию "не оставили Европе иного выбора, кроме как отреагировать".