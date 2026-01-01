Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года: что принесет переход Нептуна в знак Овна

Последняя неделя января 2026 года станет точкой невозврата: переход Нептуна в знак Овна буквально заставит нас поверить в невозможное и взяться за самые смелые мечты. Пока одни знаки будут купаться в творческом вдохновении и новых знакомствах, другим придется навести жесткий порядок в финансах и домашних делах. Это время, когда интуиция становится важнее логики, а случайная встреча может обернуться судьбоносным проектом. Где лучше действовать смело, а где — притормозить и прислушаться к себе — в прогнозе астролога Этери Ломидзе для "ТВ Центра".

Овен

Для вас эта неделя станет настоящим историческим моментом: планета мистики и вдохновения Нептун заходит в ваш знак. Вы можете почувствовать себя немного странно, словно границы реальности размываются, а интуиция становится громче логики. Это отличное время, чтобы сменить имидж или начать проект, о котором вы мечтали годами, но боялись, что он слишком "сумасшедший". Окружающие могут не сразу понять ваш новый настрой, но не пытайтесь им ничего доказывать — просто делайте свое дело. В середине недели возможны неожиданные новости от друзей, которые заставят вас пересмотреть планы на выходные. Будьте аккуратнее с обещаниями: сейчас вам кажется, что вы всемогущи, но силы лучше поберечь. К воскресенью захочется уединения, чтобы переварить все впечатления этой бурной недели. Постарайтесь не принимать важных решений на эмоциях, дайте себе время остыть.

Телец

На этой неделе вам захочется немного спрятаться от мира и побыть в своей уютной раковине, и это совершенно нормально. Пока все вокруг бегают и суетятся, вы будете черпать силу в тишине, сне и спокойных размышлениях о будущем. Ваша интуиция сейчас работает как точный радар, особенно в вопросах, касающихся скрытых врагов или интриг на работе. Возможно, вы узнаете секрет, который от вас долго скрывали, но не спешите использовать эту информацию — пусть она полежит до лучших времен. Финансовые вопросы лучше решать в первой половине недели, пока голова работает максимально ясно. Друзья могут позвать вас в необычное место или на странное мероприятие — соглашайтесь, это освежит ваши чувства. К выходным вы почувствуете прилив сил и желание сделать что-то полезное для дома или семьи.

Близнецы

Ваша социальная жизнь на этой неделе будет бить ключом, и телефон может просто перегреться от количества сообщений. Нептун меняет ваш сектор друзей, поэтому в вашей компании могут появиться очень творческие, духовные или просто немного "отлетевшие" люди. Это прекрасное время для нетворкинга: вы сможете очаровать кого угодно и договориться о чем угодно, даже если у вас нет четкого плана. Однако будьте осторожны: среди новых знакомых могут быть те, кто много обещает, но мало делает, так что не верьте словам, верьте поступкам. На работе возможен прорыв в коллективном проекте, если вы возьмете на себя роль генератора идей, а рутину отдадите другим. Ближе к пятнице возможен спор с кем-то из старших родственников, постарайтесь перевести всё в шутку. Выходные лучше провести в поездке или на прогулке, сидеть дома вам сейчас противопоказано.

Рак

Карьера и ваши жизненные цели выходят на первый план, но всё будет не так просто и линейно, как обычно. Вам может показаться, что начальство говорит загадками или ставит нечеткие задачи, что будет немного раздражать. Вместо того чтобы нервничать, попробуйте довериться потоку и действовать по ситуации — жесткое планирование сейчас все равно не сработает. Это отличное время, чтобы заявить о себе как о творческом специалисте или предложить нестандартное решение старой проблемы. В личной жизни партнер может потребовать больше внимания, и вам придется балансировать между работой и домом. Финансы могут прийти из неожиданного источника, возможно, это будет премия или возврат долга. В выходные позвольте себе расслабиться и не думайте о списке дел на понедельник.

Лев

Вы почувствуете невероятный прилив вдохновения и желание расширить свои горизонты, будь то путешествие или изучение чего-то нового. Мир вдруг покажется вам огромным и полным возможностей, а мелкие бытовые проблемы перестанут волновать. Если вы давно планировали обучение или юридические дела, сейчас самое время сделать первый шаг — удача на вашей стороне. В отношениях с партнером (личным или деловым) наступит период идеализации: вам будет казаться, что вы встретили свой идеал, но не теряйте голову окончательно. Одинокие Львы могут познакомиться с кем-то из другой культуры или страны, и этот роман будет развиваться стремительно. К концу недели будьте внимательнее с документами и билетами, есть риск что-то перепутать из-за рассеянности. Воскресенье — ваш день, когда вы будете сиять в любой компании.

Дева

Эта неделя затронет глубокие струны вашей души и, возможно, поднимет вопросы доверия и общих финансов. Вам придется разбираться с чужими деньгами, налогами или страховками, но ваша природная внимательность поможет избежать ошибок. В личных отношениях наступает момент истины: тайное может стать явным, или вы выйдете на новый уровень близости с партнером. Не пугайтесь, если почувствуете сильную эмоциональную уязвимость — это поможет вам лучше понять себя и свои истинные желания. На работе лучше не брать на себя лишнюю ответственность, делайте только то, что входит в ваши прямые обязанности. Здоровье потребует заботы: если чувствуете усталость, не геройствуйте, а возьмите отгул или выспитесь. Выходные идеально подходят для того, чтобы избавиться от старых вещей и очистить пространство вокруг себя.

Весы

Отношения с окружающими становятся для вас главной темой, и здесь возможны самые разные сюрпризы. Нептун входит в ваш сектор партнерства, поэтому вы можете смотреть на любимого человека сквозь розовые очки, не замечая недостатков. С одной стороны, это добавит романтики и нежности, с другой — есть риск разочарования, если вы придумаете себе образ, далекий от реальности. В деловых переговорах сейчас важно фиксировать все договоренности письменно, так как слова могут быть истолкованы неверно. Творческий подъем поможет вам найти общий язык даже с самыми сложными людьми, используйте свое обаяние на полную катушку. Ближе к выходным друзья позовут вас на вечеринку — не отказывайтесь, это шанс встретить кого-то важного. Старайтесь не давать денег в долг на этой неделе, вернуть их будет проблематично.

Скорпион

Рутина и повседневные обязанности могут накрыть вас с головой, но вы найдете в этом своеобразное удовольствие. Вам захочется навести идеальный порядок не только на рабочем столе, но и в своем организме — это отличное время для начала детокса или новой диеты. На работе может возникнуть небольшая путаница с документами или сроками, поэтому перепроверяйте всё дважды. Коллеги могут обратиться к вам за помощью как к психологу, и ваш совет действительно окажется ценным. В личной жизни старайтесь не придираться к мелочам, ваш критический взгляд сейчас слишком остер для близких. Если у вас есть домашние животные, уделите им больше внимания, они сейчас отличный антистресс для вас. Выходные лучше провести активно, спорт поможет сбросить накопившееся напряжение.

Стрелец

Для вас наступает время чистой радости, творчества и любви, когда проблемы отступают на второй план. Вам захочется творить, любить и быть в центре внимания, и звезды дают вам на это полный карт-бланш. Это одна из лучших недель года для романтических свиданий: вы будете неотразимы, а ваши шутки будут попадать точно в цель. Если у вас есть дети, общение с ними принесет массу позитива и, возможно, вдохновит вас на новые идеи. Однако не забывайте про работу: из-за игривого настроения есть риск пропустить важный дедлайн или забыть о встрече. Финансовые траты на развлечения могут превысить бюджет, так что держите руку на пульсе. В выходные возможно спонтанное путешествие или поездка за город, которая зарядит вас энергией.

Козерог

Ваш фокус смещается на дом, семью и вопросы недвижимости — именно здесь сейчас происходят самые важные события. Вам, возможно, захочется сделать перестановку, купить что-то уютное в квартиру или просто провести время с родителями, листая старые альбомы. Нептун может принести некоторую неразбериху в бытовые вопросы, например, протечку крана или потерю ключей, поэтому будьте внимательнее к мелочам. Эмоционально вам захочется укрыться в своей крепости и меньше контактировать с внешним миром, и это пойдет вам на пользу. Финансовые вопросы будут решаться успешно, особенно если они касаются накоплений или покупок для дома. В отношениях с близкими старайтесь быть мягче, ваша привычная строгость сейчас может ранить. Воскресенье — идеальный день для семейного обеда или спокойного отдыха на диване.

Водолей

Вы — именинник и главная звезда этого периода, поэтому энергии у вас хоть отбавляй. Ваша речь становится невероятно убедительной и образной, вы можете уговорить кого угодно пойти за вами хоть на край света. Это прекрасное время для учебы, писательства, ведения блога или просто долгих разговоров с интересными людьми. Однако будьте осторожны за рулем и в транспорте: вы сейчас немного витаете в облаках, и реакция может быть замедленной. Отношения с братьями, сестрами или соседями могут выйти на новый уровень теплоты и взаимопонимания. Вам могут прийти в голову гениальные идеи, обязательно записывайте их, даже если они кажутся бредовыми. Выходные обещают быть шумными и веселыми, скорее всего, вы окажетесь в центре большой компании.

Рыбы

Ваш управитель Нептун покидает ваш знак, и вы можете почувствовать, как с глаз спадает пелена, а реальность становится четче. Это время пересмотра ваших ценностей: то, что было важно вчера, сегодня может показаться полной ерундой. Финансовая тема становится актуальной: возможны как неожиданные поступления денег, так и странные траты, о которых вы потом будете жалеть. Слушайте свою интуицию в магазинах, но не покупайте дорогие вещи под влиянием минутного порыва. Вам захочется баловать себя вкусной едой и красивыми вещами, и не стоит себе в этом отказывать — вы это заслужили. На работе всё стабильно, но не позволяйте коллегам перекладывать на вас свои обязанности. К концу недели вы почувствуете твердую почву под ногами и уверенность в завтрашнем дне.

