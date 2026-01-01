Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года: что принесет переход Нептуна в знак Овна

Последняя неделя января 2026 года станет точкой невозврата: переход Нептуна в знак Овна буквально заставит нас поверить в невозможное и взяться за самые смелые мечты. Пока одни знаки будут купаться в творческом вдохновении и новых знакомствах, другим придется навести жесткий порядок в финансах и домашних делах. Это время, когда интуиция становится важнее логики, а случайная встреча может обернуться судьбоносным проектом. Где лучше действовать смело, а где — притормозить и прислушаться к себе — в прогнозе астролога Этери Ломидзе для "ТВ Центра".
Для вас эта неделя станет настоящим историческим моментом: планета мистики и вдохновения Нептун заходит в ваш знак. Вы можете почувствовать себя немного странно, словно границы реальности размываются, а интуиция становится громче логики. Это отличное время, чтобы сменить имидж или начать проект, о котором вы мечтали годами, но боялись, что он слишком "сумасшедший". Окружающие могут не сразу понять ваш новый настрой, но не пытайтесь им ничего доказывать — просто делайте свое дело. В середине недели возможны неожиданные новости от друзей, которые заставят вас пересмотреть планы на выходные. Будьте аккуратнее с обещаниями: сейчас вам кажется, что вы всемогущи, но силы лучше поберечь. К воскресенью захочется уединения, чтобы переварить все впечатления этой бурной недели. Постарайтесь не принимать важных решений на эмоциях, дайте себе время остыть.
На этой неделе вам захочется немного спрятаться от мира и побыть в своей уютной раковине, и это совершенно нормально. Пока все вокруг бегают и суетятся, вы будете черпать силу в тишине, сне и спокойных размышлениях о будущем. Ваша интуиция сейчас работает как точный радар, особенно в вопросах, касающихся скрытых врагов или интриг на работе. Возможно, вы узнаете секрет, который от вас долго скрывали, но не спешите использовать эту информацию — пусть она полежит до лучших времен. Финансовые вопросы лучше решать в первой половине недели, пока голова работает максимально ясно. Друзья могут позвать вас в необычное место или на странное мероприятие — соглашайтесь, это освежит ваши чувства. К выходным вы почувствуете прилив сил и желание сделать что-то полезное для дома или семьи.
Ваша социальная жизнь на этой неделе будет бить ключом, и телефон может просто перегреться от количества сообщений. Нептун меняет ваш сектор друзей, поэтому в вашей компании могут появиться очень творческие, духовные или просто немного "отлетевшие" люди. Это прекрасное время для нетворкинга: вы сможете очаровать кого угодно и договориться о чем угодно, даже если у вас нет четкого плана. Однако будьте осторожны: среди новых знакомых могут быть те, кто много обещает, но мало делает, так что не верьте словам, верьте поступкам. На работе возможен прорыв в коллективном проекте, если вы возьмете на себя роль генератора идей, а рутину отдадите другим. Ближе к пятнице возможен спор с кем-то из старших родственников, постарайтесь перевести всё в шутку. Выходные лучше провести в поездке или на прогулке, сидеть дома вам сейчас противопоказано.
Карьера и ваши жизненные цели выходят на первый план, но всё будет не так просто и линейно, как обычно. Вам может показаться, что начальство говорит загадками или ставит нечеткие задачи, что будет немного раздражать. Вместо того чтобы нервничать, попробуйте довериться потоку и действовать по ситуации — жесткое планирование сейчас все равно не сработает. Это отличное время, чтобы заявить о себе как о творческом специалисте или предложить нестандартное решение старой проблемы. В личной жизни партнер может потребовать больше внимания, и вам придется балансировать между работой и домом. Финансы могут прийти из неожиданного источника, возможно, это будет премия или возврат долга. В выходные позвольте себе расслабиться и не думайте о списке дел на понедельник.
Вы почувствуете невероятный прилив вдохновения и желание расширить свои горизонты, будь то путешествие или изучение чего-то нового. Мир вдруг покажется вам огромным и полным возможностей, а мелкие бытовые проблемы перестанут волновать. Если вы давно планировали обучение или юридические дела, сейчас самое время сделать первый шаг — удача на вашей стороне. В отношениях с партнером (личным или деловым) наступит период идеализации: вам будет казаться, что вы встретили свой идеал, но не теряйте голову окончательно. Одинокие Львы могут познакомиться с кем-то из другой культуры или страны, и этот роман будет развиваться стремительно. К концу недели будьте внимательнее с документами и билетами, есть риск что-то перепутать из-за рассеянности. Воскресенье — ваш день, когда вы будете сиять в любой компании.
Эта неделя затронет глубокие струны вашей души и, возможно, поднимет вопросы доверия и общих финансов. Вам придется разбираться с чужими деньгами, налогами или страховками, но ваша природная внимательность поможет избежать ошибок. В личных отношениях наступает момент истины: тайное может стать явным, или вы выйдете на новый уровень близости с партнером. Не пугайтесь, если почувствуете сильную эмоциональную уязвимость — это поможет вам лучше понять себя и свои истинные желания. На работе лучше не брать на себя лишнюю ответственность, делайте только то, что входит в ваши прямые обязанности. Здоровье потребует заботы: если чувствуете усталость, не геройствуйте, а возьмите отгул или выспитесь. Выходные идеально подходят для того, чтобы избавиться от старых вещей и очистить пространство вокруг себя.
Отношения с окружающими становятся для вас главной темой, и здесь возможны самые разные сюрпризы. Нептун входит в ваш сектор партнерства, поэтому вы можете смотреть на любимого человека сквозь розовые очки, не замечая недостатков. С одной стороны, это добавит романтики и нежности, с другой — есть риск разочарования, если вы придумаете себе образ, далекий от реальности. В деловых переговорах сейчас важно фиксировать все договоренности письменно, так как слова могут быть истолкованы неверно. Творческий подъем поможет вам найти общий язык даже с самыми сложными людьми, используйте свое обаяние на полную катушку. Ближе к выходным друзья позовут вас на вечеринку — не отказывайтесь, это шанс встретить кого-то важного. Старайтесь не давать денег в долг на этой неделе, вернуть их будет проблематично.
Рутина и повседневные обязанности могут накрыть вас с головой, но вы найдете в этом своеобразное удовольствие. Вам захочется навести идеальный порядок не только на рабочем столе, но и в своем организме — это отличное время для начала детокса или новой диеты. На работе может возникнуть небольшая путаница с документами или сроками, поэтому перепроверяйте всё дважды. Коллеги могут обратиться к вам за помощью как к психологу, и ваш совет действительно окажется ценным. В личной жизни старайтесь не придираться к мелочам, ваш критический взгляд сейчас слишком остер для близких. Если у вас есть домашние животные, уделите им больше внимания, они сейчас отличный антистресс для вас. Выходные лучше провести активно, спорт поможет сбросить накопившееся напряжение.
Для вас наступает время чистой радости, творчества и любви, когда проблемы отступают на второй план. Вам захочется творить, любить и быть в центре внимания, и звезды дают вам на это полный карт-бланш. Это одна из лучших недель года для романтических свиданий: вы будете неотразимы, а ваши шутки будут попадать точно в цель. Если у вас есть дети, общение с ними принесет массу позитива и, возможно, вдохновит вас на новые идеи. Однако не забывайте про работу: из-за игривого настроения есть риск пропустить важный дедлайн или забыть о встрече. Финансовые траты на развлечения могут превысить бюджет, так что держите руку на пульсе. В выходные возможно спонтанное путешествие или поездка за город, которая зарядит вас энергией.
Ваш фокус смещается на дом, семью и вопросы недвижимости — именно здесь сейчас происходят самые важные события. Вам, возможно, захочется сделать перестановку, купить что-то уютное в квартиру или просто провести время с родителями, листая старые альбомы. Нептун может принести некоторую неразбериху в бытовые вопросы, например, протечку крана или потерю ключей, поэтому будьте внимательнее к мелочам. Эмоционально вам захочется укрыться в своей крепости и меньше контактировать с внешним миром, и это пойдет вам на пользу. Финансовые вопросы будут решаться успешно, особенно если они касаются накоплений или покупок для дома. В отношениях с близкими старайтесь быть мягче, ваша привычная строгость сейчас может ранить. Воскресенье — идеальный день для семейного обеда или спокойного отдыха на диване.
Вы — именинник и главная звезда этого периода, поэтому энергии у вас хоть отбавляй. Ваша речь становится невероятно убедительной и образной, вы можете уговорить кого угодно пойти за вами хоть на край света. Это прекрасное время для учебы, писательства, ведения блога или просто долгих разговоров с интересными людьми. Однако будьте осторожны за рулем и в транспорте: вы сейчас немного витаете в облаках, и реакция может быть замедленной. Отношения с братьями, сестрами или соседями могут выйти на новый уровень теплоты и взаимопонимания. Вам могут прийти в голову гениальные идеи, обязательно записывайте их, даже если они кажутся бредовыми. Выходные обещают быть шумными и веселыми, скорее всего, вы окажетесь в центре большой компании.
Ваш управитель Нептун покидает ваш знак, и вы можете почувствовать, как с глаз спадает пелена, а реальность становится четче. Это время пересмотра ваших ценностей: то, что было важно вчера, сегодня может показаться полной ерундой. Финансовая тема становится актуальной: возможны как неожиданные поступления денег, так и странные траты, о которых вы потом будете жалеть. Слушайте свою интуицию в магазинах, но не покупайте дорогие вещи под влиянием минутного порыва. Вам захочется баловать себя вкусной едой и красивыми вещами, и не стоит себе в этом отказывать — вы это заслужили. На работе всё стабильно, но не позволяйте коллегам перекладывать на вас свои обязанности. К концу недели вы почувствуете твердую почву под ногами и уверенность в завтрашнем дне.
