Трамп рассказал про секретное оружие США

Соединенные Штаты располагают неким оружием, о котором больше никто в мире не знает. Такое заявление сделал глава государства Дональд Трамп.

Американский политик прокомментировал слухи о том, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы было задействовано звуковое оружие.

Трамп подтвердил телеканалу News Nation, что "у нас есть оружие, о котором никто не знает", причем Вашингтону не хотелось бы "чтобы у кого-то еще оно было".

Президент США отказался раскрывать какие-либо подробности, но заверил, что это "удивительное оружие".

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен объявил, что Россия могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие. По утверждению военного, американские военные наблюдали, как русские демонстрировали на орбите "некоторые агрессивные возможности".

Вслед за этим американская контрразведка сделала неожиданное заявление про секретное оружие Кремля — им якобы являются привлекательные девушки и женщины из России. Спецслужба полагает, что симпатичные иностранки вступают в брак с "перспективными" американскими учеными и рожают им детей, чтобы таким образом открыть себе путь к завладению секретными разработками и технологиями.