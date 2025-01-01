Бывшая жена годами прячет детей от Александра Цекало

Виктория Галушка была третьей супругой Александра Цекало. Сейчас известный продюсер счастлив в браке с четвертой женой, художницей и актрисой Дариной Эрвин. Влюбленные живут в США, однако периодически приезжают в Россию.

Расстались экс-супруги болезненно, со скандалом, несмотря на то, что Цекало пошел на серьезные уступки: настояв на отказе Виктории от своей фамилии, он выплатил ей крупную компенсацию, оставил дом на Рублевке и согласился на внушительные алиментные обязательства. Так, в конце 2025 года шоумен выплатил 21 миллион долгов по алиментам Виктории Галушке.

Говорят, уже несколько лет Цекало не видел детей. Дело в том, что бывшая жена забрала их и уехала из России. В близком окружении говорят, что Виктория настраивает сына и дочь против отца. Цекало переживает из-за этого.

"Он уже несколько лет не видел сына и дочь, хотя всегда был вовлеченным отцом. Его особенно тревожит, что дети растут в условиях постоянных скитаний и информационного давления", - рассказали знакомые продюсера Starhit.

По некоторым данным, в настоящее время Галушка обосновалась в Латвии, якобы она вышла замуж. Однако Виктория продолжает требовать с бывшего мужа алименты на астрономическую сумму. Сейчас иск Галушки передали на рассмотрение из Лефортовского суда Москвы в Одинцовский городской суд.

