Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 13

Число пострадавших после атаки БПЛА на многоэтажный дом в Адыгее увеличилось до 13 человек. Ранее сообщалось о 11.

Девять из 13 пострадавших госпитализированы: семь лежат в больнице посёлка городского типа Энем, два - в больнице Краснодара.

"Двое находятся а реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - добавил глава республики Мурат Кумпилов.

27 человек, в том числе один ребенок, находятся в пункте временного размещения. Жителей будут запускать в дома и квартиры поэтапно после оценки ущерба.

Вечером 20 января ВСУ атаковали беспилотниками многоэтажный дом в ауле Новая Адыгея. После прилета начался пожар, который затронул дом и парковку с машинами - сгорело 15 автомобилей, повреждено 25 машин.

Введен режим ЧС районного уровня. Территория на месте ЧП оцеплена полицией. Ночным ударом ВСУ занялся СКР.