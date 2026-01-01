Премия, удачные решения и возврат долгов: этим знакам зодиака повезёт на неделе с 26 января

Неделя с 29 января по 1 февраля 2026 года принесёт четырём знакам зодиака ощутимый прогресс в карьере и финансах. Кого ждёт премия, кто наведёт порядок в делах и укрепит авторитет, а кто наконец почувствует стабильность под ногами — в астропрогнозе астролога Этери Ломидзи для "ТВ Центра".

Рак

Ваши карьерные цели выходят на первый план, но достигать их придется не напором, а хитростью и креативом. Начальство может ставить размытые задачи, но именно ваша способность импровизировать принесет успех. Ожидайте приятных финансовых новостей: возможна премия или возвращение старого долга в самый подходящий момент. В выходные постарайтесь полностью отключиться от работы, иначе рискуете перегореть к понедельнику.

Дева

Вам предстоит разбираться с чужими финансами, налогами или платежами, и ваша педантичность здесь будет незаменима. В вопросах денег и доверия наступает полная ясность: вы поймете, с кем можно иметь дело, а с кем лучше расстаться. На работе не берите на себя лишнего, делайте только свою часть, чтобы сохранить силы и здоровье. Если почувствуете усталость, сразу берите паузу — организм сейчас требует бережного отношения.

Скорпион

Вы найдете удовольствие в наведении порядка: от рабочего стола до собственного режима дня. Это лучшее время, чтобы сесть на диету, начать курс детокса или просто разобрать завалы документов. Коллеги будут тянуться к вам за советом, чувствуя вашу проницательность, и вы сможете укрепить свой авторитет. Будьте внимательны с бумагами, есть риск мелких ошибок, но вы их быстро найдете и исправите.

Рыбы

С уходом Нептуна из вашего знака вы начнете смотреть на финансовые вопросы гораздо трезвее и практичнее. Вам захочется пересмотреть свои траты и, возможно, побаловать себя качественной покупкой, которая давно была в вишлисте. Интуиция в магазинах работает отлично, но избегайте спонтанных решений под влиянием эмоций. На работе наступает стабильный период, когда вы чувствуете твердую почву под ногами и уверенность в завтрашнем дне.

