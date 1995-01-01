Американский лидер Дональд Трамп мечтает "навечно остаться в истории" и одновременно стать таким, как президент России. На это указал в среду, 21 января, зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал российский политик в своем Telegram-канале, притязания Трампа на "мерзлую Гренландию" объясняются его стремлением "встать в один ряд с отцами-основателями". Из-за этого фокус внимания сместился с "набившей оскомину дохлой Украины".

Медведев подчеркнул, что уподобиться президенту России Владимиру Путину Трамп не сможет, даже если сделает Гренландию американской. Он напомнил, что Россия в ходе спецоперации и в результате референдумов "вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми". Гренландия же "никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить.

Однако главный вопрос в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома за достижение своих целей и "позволят ли Трампу сделать это", тем более что "ликвидация НАТО — это вам не похищение иностранного лидера", резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее в Кремле допустили, что Трамп может войти в мировую историю, если действительно добьется присоединения Гренландии к американской территории. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему "можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо".

Тем временем источники рассказали, что Европа может согласиться отдать Гренландию, чтобы угодить Соединенным Штатам. По словам источника, многие в Европе согласны с тем, что "сложившемуся после Второй мировой войны порядку пришел конец".