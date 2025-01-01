За 2025 год жители Северного Тушина направили более 70 тонн помощи в зону СВО

В Северном Тушино продолжается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Необходимые вещи получают не только военнослужащие, но и медицинские учреждения, где проходят лечение и восстанавливаются раненые бойцы.

Так, в 2025 году жители и общественные советники района передали более 70 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о продуктах длительного хранения, теплой одежде, генераторах, походных обогревателях, тактических носилках и многом другом.

Собранные вещи отправляют примерно раз в месяц.

А еще десятки неравнодушных москвичей ежедневно приносят в штабы "Москва помогает" гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов России. Это и продукты, и бытовая техника, и средства личной гигиены, и многое другое. Такие штабы есть в каждом районе Москвы.

Не отстают и столичные культурные учреждения. Например, Москонцерт доставил уже больше 100 тонн гуманитарной помощи, симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" — 327 тонн. Также с начала СВО симфонический оркестр провел 100 концертов для бойцов, ветеранов и их семей.

Кроме того, участникам спецоперации и их семьям доступна и обширная культурная программа в столичных театрах, галереях и на фестивальных площадках. А любители спорта могут бесплатно посетить новый каток в Лужниках и комплекс "Воробьевы горы".