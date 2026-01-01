Нептун в Овне: эти знаки зодиака ждет магическая неделя с 26 января

Неделя с 29 января по 1 февраля 2026 года станет временем внутренних озарений и домашних перемен для четырёх знаков. Кому приснятся вещие сны, кто захочет спрятаться от мира, а кто затеет перестановку и душевные разговоры — в астропрогнозе астролога Этери Ломидзе для "ТВ Центра".

Овен

Вы вступаете в исторический период: ваша интуиция обостряется до предела, а сны могут стать вещими. Вам захочется сменить имидж или запустить проект, который раньше казался слишком смелым или странным. Не пытайтесь объяснить логику своих поступков окружающим, сейчас вами движет вдохновение, а не расчет. К выходным обязательно найдите время для уединения, чтобы переварить этот поток новой энергии и не перегореть.

Телец

Вам захочется спрятаться от суеты и провести время в комфорте и безопасности. Пока другие бегут марафон, вы будете черпать силы в тишине, разгадывая чужие секреты или строя планы вдали от посторонних глаз. Интуиция подскажет, кто из окружения плетет интриги, но вы мудро решите пока не вмешиваться. Выходные лучше всего посвятить дому: купите что-то уютное или просто выспитесь как следует — это ваша лучшая батарейка сейчас.

Козерог

Все самое важное для вас сейчас происходит в стенах дома и в кругу семьи. Вам захочется навести уют, сделать перестановку или просто провести вечер с родителями, вспоминая прошлое. Будьте внимательны к бытовым мелочам: возможны небольшие поломки или потеря ключей, так что держите хозяйство под контролем. Эмоционально вам комфортнее закрыться в своей крепости, и это правильное решение — внешний мир подождет.

Водолей

Как именинник, вы сейчас на пике формы и фонтанируете идеями, которые могут показаться безумными, но на деле гениальны. Ваш дар убеждения сейчас таков, что вы можете уговорить кого угодно на любую авантюру. Обязательно записывайте все мысли, которые приходят в голову — одна из них скоро "выстрелит". Отношения с близким окружением, братьями или сестрами станут теплее, если вы найдете время для душевного разговора.

