Снежный волейбол и футбол в валенках: юных спортсменов приглашают на зимний фестиваль в "Лужниках"

24 января в "Лужниках" состоится зимний фестиваль школьного и студенческого спорта. Начало в 10:00. Вход свободный, но на некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

Юные москвичи смогут прокатиться на лыжах и сноуборде, поиграть в снежки и хоккей, попробовать свои силы в тэг-регби и керлинге. На катке пройдут мастер-классы по фигурному катанию. Известные спортсмены проведут встречи и мастер-классы.

"Город организует масштабный фестиваль, где можно будет попробовать и необычные виды спорта, например снежный волейбол или футбол в валенках. В прошлом сезоне праздник собрал больше пяти тысяч участников", – говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

Мероприятие организует департамент образования и науки города Москвы совместно со столичным департаментом спорта в рамках проекта "Зима в Москве".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы, ее протяженность составляет 13 километров.