Соцфонд объяснил, как получить индексацию пособий в феврале

Социальные выплаты и страховые пособия в феврале будут проиндексированы в беззаявительном режиме. Об этом рассказали в среду, 21 января, в Социальном фонде России.

Как подчеркнули в ведомстве, для получения проиндексированных выплат гражданам, имеющим на них право, не нужно никуда ходить или подавать какие-либо документы и заявления.

Все выплаты, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах, цитирует сообщение Социального фонда РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что государство должно гарантировать выплату пенсий в полном объеме, а также их рост темпами не ниже инфляции. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.

Глава "Единой России" и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что в нашем государстве регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала, причем "мы вот к этому уже привыкли, это как-то даже не воспринимается как достижение".