Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой. Жителям станет удобнее добираться до станций метро "Коммунарка" и "Новомосковская", а время в пути на машине от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе сократится в три раза.

Быстро, с комфортом, а главное - без пробок. Теперь так выглядит движение в районе Коммунарка. А ведь еще совсем недавно этот участок был одним из самых загруженных на юго-западе Москвы. Решить многолетнюю проблему помогла новая дорога от МКАДа до Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

"Открывается движение по новом участку автомобильной дороги, в том числе путепровод протяженностью 480 метров над улицей Александры Монаховой и Бачуринской. Открытие участка позволит обеспечить транспортную связанность между МКАДом и Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", - сообщил Андрей Андреев, заместитель генерального директора компании генподрядчика.

Пятикилометровую магистраль построили всего за полтора года. И это не просто маршрут по прямой. Продуманы удобные выходы на МКАД, трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Появились и съезды напрямую к жилым кварталам рядом с дорогой. Также возвели путепровод - самый сложный объект на трассе. Он "перешагнул" сразу через две улицы с очень интенсивным движением.

"Работали этапами, перепускали движение на одну сторону, на другую сторону для строительства эстакады. Соответственно, эти все перепуски заняли какое-то время, какие-то, может быть, были неудобства для жителей, но справились", - отметил Азамат Мусаев, главный руководитель проекта.

Благодаря новому маршруту улучшится транспортная доступность для жителей Коммунарки, Северного и Южного Бутово, что очень важно, ведь это направление сегодня активно развивается. С каждым годом здесь появляется все больше новых жилых комплексов, объектов социальной инфраструктуры. Также в несколько раз сократится время в пути от МКАДа до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. И главное - дорога станет полноценным дублером Калужского шоссе, разгрузит МКАД и крупные оживленные улицы в Новой Москве.

"Перепробеги уменьшатся. Люди будут уже быстрее добираться. Перепробеги 10-20 минут, это все-таки значительное время, которое мы сэкономим", - сказал Андрей Андреев.

Новую дорогу сегодня открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня запускаем относительно небольшой, но важный проект – дублер Калужского шоссе от СБВ ("Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе") до МКАД. Улучшит транспортное обслуживание большого московского района Коммунарка, где уже живут больше 150 тыс. человек, и снизит в целом нагрузку на Калужское шоссе. Так что можно запускать", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Но работы по развитию дорожно-транспортной сети в Новой Москве еще продолжатся. В планах до конца 2028 года продлить дублер Калужского шоссе до трассы Воскресенское-Каракашево-Щербинка. Длина маршрута увеличится вдвое - до десяти километров.