В ГКБ им. Демихова провели высокоточную операцию с помощью роботизированной системы

66-летняя москвичка и не думала, что окажется на операционном столе: она вела активный образ жизни, занималась йогой, гимнастикой и плаванием, путешествовала. Но недавно в одной из поездок почувствовала боль в колене. В районной поликлинике получила направление в больницу имени Демихова. Здесь хирурги заменили сустав на искусственный. Высокоточную операцию провели с помощью робота.

"Роботизированная система позволяет предварительно, на основании КТ, планировать оптимальное положение импланта для данного пациента, с учетом индивидуальных особенностей опорно-двигательного аппарата и сустава", - сообщил Арменак Петросян, врач - травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии №3 ГКБ им. В.П. Демихова.

Эту методику при эндопротезировании в ГКБ имени Демихова активно используют уже два года. Главные преимущества таких операций - высокая точность и безопасность, ведь роботизированная система обеспечивает дополнительный контроль движений врача. При этом робот, безусловно, не заменяет хирурга, а становится его универсальным помощником, даже в самых сложных случаях.

"Роботизированная система позволяет уменьшить травматичность во время операции, уменьшить кровопотерю и позволяет быстрее восстановиться пациентам", - отметил Арменак Петросян.

Как правило, через месяц пациенты могут самостоятельно ходить, с помощью трости или даже без дополнительной опоры. После успешной операции 66-летнюю москвичку уже готовят к выписке.

А затем можно будет постепенно возвращаться к привычному активному образу жизни и даже спортивным тренировкам. Ведь установленный имплант сохраняет все функции сустава для будущих физических нагрузок.