В Москве задержали пособников телефонных мошенников

Столичные полицейские задержали двоих пособников телефонных мошенников. Они пытались забрать у пенсионерки больше 12 миллионов рублей.

На кадрах видно, как 87-летняя москвичка передает пакет с деньгами курьеру в черной куртке. Взамен аферист отдает женщине бумаги и уходит на остановку. Он еще не знает, что в пакете лежит лишь муляж и что за ним наблюдают полицейские, которые и координируют действия пенсионерки.

В результате операции были арестованы 42-летний курьер и 33-летний житель Оренбургской области, который контролировал передачу денег издалека. Фигурантов удалось задержать благодаря бдительности женщины, которая вовремя обратилась в полицию.