81-летняя пенсионерка установила два мировых рекорда в пауэрлифтинге

Сын страхует, мама жмёт штангу. С такой поддержкой, говорит Кира Жильцова, любые рекорды по плечу. Год назад она уже стала чемпионкой мира. Пенсионерка установила сразу два мировых рекорда в возрастной группе 80+ в двух номинациях "Жим лежа" и "Строгий подъем на бицепс". Свой золотой результат — 42,5 килограмма — Кира Всеволодовна установила год назад. Но останавливаться не собирается. В 81 год она готовит новый рекорд.

Фигурное катание, фехтование, гимнастика, зимой — лыжи. Кира Всеволодовна всегда в движении. После одной операции она пришла восстанавливаться в зал. Там сын и рассказал ей о пауэрлифтинге. Теперь он — её главный помощник и тренер. А она — действующая чемпионка мира. Игорь гордится успехами мамы даже больше, чем своими.

"В первую очередь, ее занятия - это ее здоровье, я не хочу видеть маму, сидящей в квартире, смотрящей телевизор и жалующейся на здоровье. Движение - это жизнь, она в спортзале совсем другая стала", - рассказал Игорь.

Но дело не только в медалях и цифрах. Кира Всеволодовна признаётся: регулярные тренировки подарили ей то, чего не ждала. Ушла хроническая боль в спине, суставы стали подвижнее, а главное — появилась физическая уверенность. Спорт из увлечения превратился в источник нового здоровья.

Тренер Киры Всеводоловны Александр Петров из спортивного центра "Горизонт" уверен: пауэрлифтинг при грамотном подходе – спорт для любого возраста. Он не калечит, а укрепляет, дает и силу, и уверенность. Её прогресс – лучшее доказательство, что начать можно в любом возрасте. Главное – желание и системность.

"Пауэрлифтинг дает возможность восстановить мышечную силу и массу. И поэтому люди чувствуют себя лучше. При этом, это медицинские исследования спортивных врачей – многие болезни, которые, казалось бы, неизлечимы, они проходят, выравнивается давление", - рассказал Александр Петров.

Три раза в неделю по три часа. Жим лёжа и подъём на бицепс. Следующие соревнования у спортсменки – уже в конце марта. Сначала планка в 45 килограммов, а потом — заветные 50. Кира Всеволодовна не просто готовится к состязаниям. А своим примером ломает стереотипы, доказывая: настоящая сила рождается не в мышцах, а в решимости идти к цели.