NTV: гибель российского пловца Николая Свечникова подтвердилась

Тело, обнаруженное на острове в проливе Босфор, опознано — оно принадлежит россиянину Николаю Свечникову. Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Свечников участвовал в заплыве через Босфор в августе 2025 года. Однако к финишу он не пришел, его местонахождение оставалось неизвестным. Пловца разыскивали и турецкие правоохранители, и волонтеры, но результатов не было.

Как утверждает турецкий телеканал NTV, экспертиза найденных 20 января останков показала, что это пропавший Свечников. На теле был гидрокостюм, принадлежавший россиянину.

Родственница пловца Алена Караман в комментарии ТАСС еще до экспертизы выразила уверенность "на 99%" в том, что найдено именно тело Свечникова. Сама она дала письменные показания на основе имеющихся фотографий, поскольку непосредственно на опознание тела в бюро судмедэкспертизы ее не допустили.

Друг Свечникова Николай подтверждал "Известиям", что найдено тело пропавшего пловца: "Не думаю, что в Босфоре кто-то другой лежит в черном костюме с розовой каемкой. Это его гидрокостюм, адвокат также подтвердил, что 99% это он". Для полного устранения сомнений была назначена ДНК-экспертиза, генетический материал для сравнения должны были предоставить родители Свечникова.

Однако вслед за этим Алена Караман заявила РИА Новости, что семья Свечникова намерена судиться с турецкими журналистами, "которые публикуют безосновательные ненужные вещи" об опознании тела. Женщина отметила, что "семья еще не прилетела в Стамбул, а 100%-й результат получим только благодаря ДНК".