Эксперты рассказали, как себя вести при встрече с лисой

Хитрые, голодные и романтичные. В Москве стали чаще замечать лис - не только на помойках, но и в более скрытых местах. И рыжих лучше не трогать. Лисы зимой по традиции ищут пропитание. И по плотному снегу, который уже не первую неделю лежит в столице, им очень удобно совершать, так сказать, гастрономические набеги к горожанам.

"Лисы все чаще выходят в город, потому что там можно найти большое количество грызунов, также они могут посещать мусорные площадки, поэтому важно содержать эти мусорные площадки в надлежащем состоянии, не складировать мусор в неприспособленных для этого местах и ни в коем случае не подкармливать диких животных", - рассказала Карина Фоменко, начальник научного отдела национального парка "Лосиный Остров".

Однако сейчас, на исходе января, к поиску еды прибавились и романтические цели: у лис наступает период так называемого гона, когда они активно ищут себе партнёра - расширяют маршруты и могут устроить альков в укромных местах: под верандами и хозблоками, на цокольных этажах. Иногда даже теряют былую осторожность! Однако подкармливать хищников и тем более попытаться пойти с ними на контакт нельзя. В этот период лисы теряют бдительность, но не инстинкты хищника.