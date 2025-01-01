Диброва и Товстик рассказали о расставании: "Абьюз, пьянство, равнодушие"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре 2025 года они официально оформили развод.

Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Но внезапно мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи.

Теперь влюбленные живут в особняке рядом с Дибровым и вместе воспитывают детей — троих Полины и шестерых Романа.

А сейчас пара дала новое интервью. Диброва и Товстик объяснили, что прекратили свои браки, потому что не были счастливы в отношениях. Они не захотели терпеть быт ради приличий и делать вид, что все хорошо, для общественности.

"Уход — это действие. Это открытый вызов устоявшемуся порядку, где терпение возведено в добродетель, даже если терпеть уже нечего. Абьюз, пьянство, равнодушие, эмоциональное насилие — это пассивное зло, его можно игнорировать, делая вид, что „все семьи такие“. Наш поступок заставил многих задуматься о собственных компромиссах и проблемах в отношениях", - рассуждают влюбленные в разговоре с психологом Ольгой Прокоповой.

Полина и Роман выразили надежду, что их случай может послужить примером как быть честным с собой и придаст сил для решительных действий.

