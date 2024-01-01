Отчаявшаяся Лариса Долина согласилась выступать в жутких условиях

Лариса Долина два дня назад передала ключи от своей квартиры в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье - в скандальной эпопее поставлена точка. Теперь время собирать все разрушенное с нуля.

Новое жилье артистка уже нашла, квадратные метры - дело наживное. А народную любовь вернуть не так-то просто. Приходится соглашаться на любые концерты, завлекая оставшихся поклонников песнями, которые "никто не слышал". Хотя, казалось бы, после исполненного 1,5-летнего спектакля с квартирой уже сложно чем-либо удивить публику.

Долина решила начать с небольших подмосковных городов – вроде недалеко от столицы, но в то же время не так резонансно. 1 февраля ее ждут в домодедовском Доме Культуры с программой "Юбилейный концерт на БИС в кругу друзей". Это будет первый ее сольный концерт после завершения дела о продаже квартиры.

Билеты покупаются неохотно, самый дешевый стоит 3500 рублей. До концерта осталось 1,5 недели, а занятых мест – меньше половины. Концертный зал небольшой, только что открывшийся после затянувшегося ремонта. Впрочем, местные жители жалуются, что он крайне неудобен – слишком высокие спинки кресел, пологий спуск и слабо работающая вентиляция.

"Кресла как из сельского клуба)) и смех, и слезы", - пишут местные жители, побывавшие в ДК.

Как Долина будет завоевывать народную любовь в таких условиях, непонятно. Россияне относятся к концерту артистки скептически, опасаясь, что и здесь будет развод.

"Теперь уже страшно даже покупать билеты на ее концерты, потом скажут ввели в заблуждение, ни концерта, ни денег за билет", - иронизирует жительница Домодедово.

Впрочем, стоит дождаться 1 февраля. Ведь погоду в доме делаем мы сами.

"Вы и я, мы вместе с вами споем мои золотые хиты, и вы, конечно, услышите новые песни, премьеры которых состоятся именно на этом концерте", - обратилась Долина к домодедовцам в своем telegram-канале.

В августе 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой аферы. Под влиянием телефонных мошенников она продала свою квартиру стоимостью 112 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье.

В сентябре 2025 года Мосгорсуд вернул певице роскошную квартиру. Лурье лишилась и денег, и жилья. С решением суда она не согласилась и обратилась в кассацию. 25 декабря Мосгорсуд постановил немедленно выселить артистку из квартиры.

Долина почти месяц не могла съехать из Хамовников. Лишь в понедельник, 19 января, представители Долиной наконец-то вручили ключи законной владелице.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>