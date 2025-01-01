Минфин ответил американцам на попытки стребовать царские долги

Министерство финансов России не считает, что у страны есть обязательства по выплате долгов времен Российской империи. Такое заявление сделал в среду, 21 января, заместитель главы ведомства Владимир Колычев.

Замминистра высказался об иске американской компании Noble Capital RSD к властям России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по российским суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным более ста лет назад. Истец утверждает, что Россия обязана оплатить царские долги как правопреемник Российской империи.

Колычев напомнил, что "еще Советский союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более". Что касается судебных перспектив, политик напомнил, что Генеральная прокуратура по всем внешним искам представляет ответчика, сообщает ТАСС.

Тем временем российские власти продолжают выполнять свои обязательства по обслуживанию госдолга. В сентябре 2025 года Министерство финансов выплатило 8,5 миллиарда рублей купонного дохода по евробондам с погашением в 2035 году. Указанная сумма была получена платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий").

Также в ведомстве отмечали, что считают юани наиболее ликвидным и перспективным сегментом внешнего финансового рынка. Минфин сохраняет в своей линейке все типы инструментов. Основной упор будет, как и прежде, сделан на инструменты с фиксированным доходом, но предусматривается и возможность размещать бумаги с привязкой к инфляции.