Бузова до сих пор хранит фотографии с Тарасовым: "За все благодарна"

В 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Влюбленные закатили грандиозную свадьбу. Однако в 2016 году грянул развод. Оказалось, что спортсмен увлекся другой женщиной.

Расставание больно ударило по Ольге, однако впоследствии способствовало ее популярности. На волне развода Бузова записала первую песню, тем самым запустив музыкальную карьеру. Потом ее стали звать на телевидение.

В настоящее время Ольга является одной из самых востребованных артисток и ведущих. Накануне, 20 января, Бузова отметила круглую дату. Ей исполнилось 40 лет. Юбилей она справила на Мальдивах вместе с мамой. А вот что касается личной жизни, там не все так радужно, как в карьере. Ольга пока так снова и не вышла замуж.

В программе "Натальная карта" Бузова призналась, что до сих пор хранит фотографии с Тарасовым, потому что ей приятно помнить хорошее, которое у них было, оно ей дорого.

"Глобально меня сейчас это не трогает... Я благодарна за все хорошее. Хотя я не хочу ничего прощать. Столько травм мне нанесли. Я отпустила как будто бы. Как будто я уже вспоминаю только хорошее. Классные фотки у меня есть, я не выкидываю. За все благодарна, потому что было много хорошего…" - рассуждает Бузова.

При этом Ольга не скрывает, что расставание с мужем было для нее "большой болью". "Не дай Бог, чтобы я пересекалась и виделась. Но, когда один раз пересеклась, легче стало... Сейчас мы не видимся и Слава Богу. Зачем лишний раз теребить свое сердечко?!" - рассказала Ольга.

