Бывшей вице-мисс мира дали 3 года колонии за мошенничество

Сегодня Пресненский суд Москвы приговорил к реальному сроку бывшую вице-мисс мира, предпринимательницу Елену Шерипову за аферы с модельными курсами. Пострадавшими признаны почти 155 человек.

В её агентство в Москве приглашали девушек, желающих работать моделями. Им делали портфолио, обещали прохождение различных курсов, в том числе хореографии, актёрского мастерства, истории моды и прочее.

Но всё это было лишь видимость образовательного процесса. Фиктивным оказались и поиски работы. Тем же, кто не мог оплачивать дорогостоящее обучение, предлагали брать кредиты.

Ущерб оценивается в 17 миллионов рублей. Задержали Шерипову позапрошлым летом, а сегодня осудили на три года колонии.