Европе необходимо сформировать "коалицию желающих" для собственной защиты в условиях территориальных притязаний со стороны американских властей. Такое мнение высказал в среду, 21 января, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Политик подчеркнул, что в ситуации вокруг Гренландии, на которую претендует президент США Дональд Трамп вопреки возражениям Дании, "дипломатия и диалог находятся в приоритете". Вместе с тем Альбарес призвал не сомневаться "в том, что мы защитим себя в случае необходимости".

Евросоюз должен обеспечить собственный суверенитет, "взяв в руки свою судьбу", отметил испанский политик. Он пояснил, что в экономическом плане это означает, что мы должны преодолеть последние торговые барьеры во внутреннем рынке ЕС, пишет Der Spiegel.

Пока Европа боится за собственное будущее, судьба Украины отходит на задний план. Разногласия по поводу Гренландии воспрепятствовали принятию на Всемирном экономическом форуме в Давосе плана финансовой помощи Украине. Источник подтвердил, что скандал вокруг датской автономии "затмил" внимание к Украине, "настроение изменилось".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома за достижение своих целей в отношении Гренландии и "позволят ли Трампу сделать это", тем более что "ликвидация НАТО — это вам не похищение иностранного лидера".