В Новосибирске в одном из торговых центров обрушилась кровля

ЧП в Новосибирске. В разгар дня в одном из торговых центров на окраине города произошло обрушение кровли. Момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Судя по кадрам, крыша здания рухнула буквально за считанные секунды, подмяв по себя целый этаж. По данным городских властей, предварительно известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Не исключено, что под завалами ещё могут находиться люди.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, сотрудники МЧС приступили к разбору рухнувших конструкций, проверку начала прокуратура. По информации, к ЧП могло привести скопление снега на кровле.