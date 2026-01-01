Российские вузы изменили вступительные экзамены по 48 направлениям

Высшие учебные заведения в России скорректировали список вступительных испытаний, предусмотренных для поступления. Это связано с изменениями по линии Министерства науки и высшего образования.

Как напоминают "Известия", с 1 марта начнут действовать требования ведомства, согласно которым физика станет основным экзаменом для технических направлений, а история — для гуманитарных.

Изменения коснулись 48 направлений подготовки студентов. Например, в обязательном порядке физику будут сдавать поступающие на специальности "Радиотехника", "Ядерная физика и технологии", "Энергетическое машиностроение".

Нововведение коснется и будущих учителей физики. Желающим стать педагогами придется сдавать профильный предмет: будущие учителя истории должны сдавать историю, а преподаватели химии — химию. Прежде для всех был предусмотрен экзамен по обществознанию.

Число предметов для третьего испытания на педагогических направлениях сократили минимум вполовину. На некоторых других специальностях увеличили список предметов, которые можно сдавать для поступления.

Ранее Минобрнауки предложило изменить правила приема в вузы. В частности, предусмотрена отмена подачи документов через сайты университетов. Невостребованные места по целевому набору предлагается вносить в квоту участников спецоперации, а если они не будут заняты и там — в общий конкурс.

Тем временем Рособрнадзор опубликовал перечень учебных предметов и минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для получения аттестата в 2026 году. В частности, надо набрать по русскому языку минимум 24 балла, для поступления в вуз — 36 баллов.