Успенская сошлась с известным артистом после 20 лет разлуки

Любовь Успенская считает, что новый, 2026, год начался для нее хорошо. Дело в том, что королева шансона помирилась с известным артистом, автором-песенником, поэтом Ильей Резником. Оказалось, знаменитости не общались два десятка лет, но теперь наконец зарыли топор войны.

Радостной новостью Любовь Успенская поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Произошло историческое событие, после долгих лет размолвки с Ильей Резником мы помирились. Счастлив он и счастлива я, так как лучше мир, чем вражда. Мы встретились, как старые друзья, как будто и не было этих 20 лет разлуки", - сообщила Успенская.

Что стало причиной размолвки, проложившей трещину на долгие годы между певицей и поэтом-песенником, неизвестно.

Ранее Любовь Успенская угодила в скандал. Артистка пострадала, доверившись 26-летнему мужчине. Певица приняла парня в свою команду, а он крупно подставил королеву шансона. Он продавал билеты на фейковый концерт Успенской. Мужчина создал мошенническую схему, чтобы подзаработать перед новогодними праздниками.

Он успел продать билетов на 200 тысяч рублей, прежде чем о его махинациях стало известно. Вскрылся обман, когда покупатели стали обращаться в администрацию певицы с вопросами о "концерте". Менеджера уже уволили, но кто теперь будет возвращать деньги пострадавшим поклонниками Успенской, — неизвестно.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>